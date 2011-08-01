"АэроСвит" заявляет, что выполнил все задержанные рейсы в "Борисполь" из-за рубежа

"АэроСвит" выполнил все ранее задержанные рейсы в "Борисполь" из зарубежных аэропортов, а также отправил большинство рейсов из базового киевского аэропорта.

Как сообщает УНИАН пресс-служба авиакомпании, по состоянию на 16.30 в понедельник, 1 августа, уже отправлены ранее задержанные авиарейсы компании "АэроСвит" из Киева в Тбилиси, Гамбург, Москву (Внуково), Афины, а также рейс Одесса-Стамбул, ряд внутренних авиарейсов (в Донецк, Одессу). Готовятся к вылету остальные рейсы, в частности в Дюссельдорф, Калининград и Симферополь.

Как отмечается в сообщении, практически все самолеты, не вылетевшие вовремя из зарубежных аэропортов в первой половине дня в понедельник, вернулись в "Борисполь" до 14.00–15.00.

Напомним, сегодня были отменены и задержаны ряд авиарейсов «АэроСвита» из-за проведения акции протеста пилотами самолетов Boeing 737.

Профсоюз "Лига Линейных пилотов" выступил с требованием индексации выплат, осуществленных администрацией авиакомпании в период социально-экономического кризиса 2008-2009 г.г., а также включения в договор нового положения об оплате пилотов Boeing 737, которое предусматривает повышение уровня оплаты труда примерно на 18%.