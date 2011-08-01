ВОЛЯ расширила цифровые и HD-пакеты новыми каналами

Компания ВОЛЯ улучшила наполнение предлагаемых киевским абонентам пакетов программ новыми качественными телеканалами.

Об этом сообщила УНИАН руководитель отдела по связям с общественностью компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

С 1 августа 2011 г. абоненты ВОЛИ в Киеве смогут смотреть новые каналы – Outdoor Channel и DanceTrippin TV. Эти каналы будут доступны в режиме промо-просмотра в цифровом базовом пакете «Україна і світ», после окончания которого перейдут на постоянной основе в расширенный пакет «Всесвіт» и соответствующие тематические пакеты.

Абоненты, которые пользуются пакетом в формате высокой четкости ВОЛЯ HD, смогут смотреть также Outdoor Channel HD, версию в формате высокой четкости упомянутого выше телеканала.

Следует напомнить, что с начала 2011 года в пакеты телепрограмм ВОЛИ в Киеве были добавлены: «Футбол+», «Спорт 2», «Усадьба», Comedy TV, Fashion One TV, «9 канал» («Израиль плюс»), НТА и ZIK.

Справка УНИАН. Канал Outdoor Channel – популярный канал об активном отдыхе и приключениях, и предназначен для всей семьи. Outdoor Channel отдает предпочтение внестудийным съемкам, программам о природе и путешествиям по заповедным уголкам земного шара. На телеканале представлены охота, рыбалка, гонки по бездорожью и др.

Канал DanceTrippin TV – канал разностилевой танцевальной музыки: клубной, техно, электро, альтернативной и др.

ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером, предоставляющим комплексную мультисервисную услугу, которая включает: информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерную и голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.