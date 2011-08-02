Презентована первая автоматическая касса по продаже ж/д билетов

В депутатском зале центрального железнодорожного вокзала Киева состоялась презентация первой украинской автоматической кассы по продаже железнодорожных билетов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Первой национальной сети автоматических билетных касс пассажирского транспорта, на презентации присутствовали генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК, начальник Юго-Западной железной дороги Алексей КРИВОПИШИН, руководитель проекта Дмитрий СТЕЦЕНКО, другие руководители.

«В первую очередь уже реализована функция печати билетов на железнодорожный транспорт на бланках железной дороги. В перечень сервисов автоматической кассы входит: продажа билетов на ж/д транспорт, авиа-транспорт, междугородний и международный автобусный транспорт, услуги трансфера, продажа тур-пакетов по Украине, бесплатный доступ к wi-fi. Автоматическая касса имеет интерфейс выполненный на 10-ти языках, к оплате принимает все виды банковских карт, наличные деньги а так же выдаёт сдачу наличными. Кроме того, в автоматической кассе можно получить билет на поезд, купленный или забронированный через интернет», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что такие автоматы до конца года будут установлены на железнодорожных вокзалах областных центров Украины, а до начала Евро-2012 - на всех железнодорожных вокзалах и в помещениях крупных торговых центров.