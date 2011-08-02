Военохрана «Укрзализныци» в І полугодии пресекла хищения почти на 1 млн. грн.

За первое полугодие 2011 года работниками оперативных групп военизированной охраны железных дорог было раскрыто и предупреждено 870 краж на сумму 997,6 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализныци».

Согласно сообщению, в ходе проведенных оперативных мероприятий переданы в правоохранительные органы 1060 задержанных. В целом было раскрыто и предупреждено краж на Приднепровской железной дороге - более 300, Донецкой - 200, Львовской - около 150.

Также работниками военизированной охраны регулярно проводятся оперативно-профилактические мероприятия на объектах железной дороги. Количество задержанных в 1-м полугодии - 5428 человек. Из них за хождение путями в неустановленном месте - 5376 человек, за незаконный проезд в грузовых поездах — 31 человек, за срывание пломб и другое - 21 человек. К административной ответственности привлечено 4457 граждан, общая сумма штрафов составляет 153,3 тыс. грн.