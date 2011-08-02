В следующем году в Киеве планируется начать строительство метро на Троещину

Для строительства метро на Троещину необходимо 400 млн. грн. Об этом начальник коммунального предприятия “Киевский метрополитен” Владимир ФЕДОРЕНКО сообщил в интервью газете “Хрещатик” (№ 75 (946) от 2.08.2011).

По его словам, предприятие представило предложения к программе социального развития города с просьбой выделить приблизительно 400 млн. грн. для строительства метро на Троещину.

В.ФЕДОРЕНКО отметил, что начинать строительство необходимо с правого берега, где есть станции глубокого залегания и два узла между станциями “Лукьяновская” и “Тараса Шевченко”. “Эти две линии и будет пересекать новая линия. Достаточно это большой объем работы, сложные геологические условия, и нужно мощно разворачивать производственную базу, проводить работу по отселению предприятий, а это более 10 объектов в зоне строительства”, - сказал он.

По словам В.ФЕДОРЕНКО, в следующем году планируется начать строительство метро в направлении Троещины. «Как вы знаете, Подольско-Вигуровская линия состоит из двух: Левобережной и Подольско-Воскресенской. В дальнейшей перспективе, после 2025 года, они полностью будут сформированы. В первую очередь нужно построить Подольско-Вигуровскую линию, чтобы как можно скорее выйти на жилищный массив Троещина”, - сказал начальник КП «Киевский метрополитен».

Он отметил, что в левобережной части есть два варианта прохождения линии метрополитена: по улицам Бальзака и Маяковского. “В планах — по 2-3 года на каждую станцию, потому что глубина 60-70 метров требует длительной проходки. В будущем году главные усилия будут сосредоточены на правом берегу, потому что там самое продолжительное строительство”, - добавил он.

В.ФЕДОРЕНКО также сообщил, что Стратегией развития Киева предусмотрено продлить линию метро от станции “Сырецкая” до массива Виноградарь. По его словам, “еще нужно построить 3 станции”. “К слову, там тоже планируется строительство оборотного депо, которое будет помогать электродепо “Харьковское”. Все дальнейшие проекты будут зависеть от строительства на Троещину”, - добавил начальник метрополитена.

По его словам, поскольку на строительство новых станций нужно немало средств, то нужно “искать инвесторов, создавать им интересные условия”. Он отметил, что КГГА вместе с предприятием «Киевский метрополитен» активно занимается этим вопросом, были проведены переговоры с японской компанией, есть поддержка этого проекта правительством Японии.

Кроме того, В.ФЕДОРЕНКО сообщил о плане строительства еще одной станции за “Академгородком” в сторону Новобеличей. “Там зарезервированная площадка для размещения электродепо. Это станция “Новобеличи”, на которой будет переход на пригородную электричку. Очень удобно, это еще больше разгрузит станцию “Святошин”. Я считаю, что это реально сделать до 2020 года”, - добавил он.

Также начальник КП “Киевский метрополитен” сообщил, что до 2025 года планируется закупить около 400 новых вагонов, а списать приблизительно 140 вагонов.

В то же время старые вагоны будут модернизированы. “Также привлекаем японские технологии, чтобы изменить систему привода, сделать ее более экономичной. Планируем, что уже в будущем году появятся такие вагоны”, - сообщил В.ФЕДОРЕНКО.