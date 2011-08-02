В Харькове бастуют около 2,5 тыс. рабочих двух троллейбусных депо.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель первичной профсоюзной организации «Защита и справедливость» коммунального предприятия «Горэлектротранс» Андрей ИЛЬГОВ.

По его словам, сегодня не вышли на работу все работники троллейбусного депо №3 и некоторые работники троллейбусного депо №2 – всего около 2,5 тыс. человек.

А.ИЛЬГОВ отметил, что рабочие требуют погашения задолженности по заработной плате (по его данным, на сегодня долг в целом составляет около 6 млн. грн.), возобновления отчислений в Пенсионный фонд Украины, на базе которых рабочим будет начисляться пенсия, остановки реорганизации КП «Горэлектротранс» путем дробления, отставки директора КП Сергея ПОЧЕПЕЦКОГО и допуска независимой профсоюзной организации «Защита и справедливость» к выполнению своей законной деятельности.

А.ИЛЬГОВ подчеркнул, что сегодняшняя акция является предупредительной.

«8 августа, если наши требования не будут удовлетворены, мы полностью останавливаем работу», - заявил он.

По данным А.ИЛЬГОВА, около 2,5 тыс. рабочих КП «Горэлектротранс» начнут акцию протеста в 11.00 на площади Свободы перед зданием Харьковской облгосадминистрации.

А.ИЛЬГОВ отметил, что на проблемы в КП «Горэлектротранс» обратила внимание прокуратура, и сегодня во второй половине дня прокурор Харькова Евгений ПОПОВИЧ лично посетит все депо для ознакомления с ситуацией.

В пресс-службе Харьковского городского совета корреспонденту УНИАН сообщили, что после реформирования КП «Горэлектротранс» женщин-водителей троллейбусов не будут увольнять, зарплата, льготы и количество сотрудников на новых предприятиях не изменятся до окончания срока действия коллективного трудового договора.

Директор Департамента транспорта и связи Сергей ДУЛЬФАН заверил, что после увольнения в связи с переводом на новое место работы с рабочими полностью рассчитаются. Также, по желанию работников, им выплатят компенсацию за неиспользованный отпуск или же перенесут отпускной период уже на новое предприятие.

Напомним, что в связи с реформированием КП «Горэлектротранс», решениями сессии Харьковского горсовета в городе созданы пять коммунальных предприятий: «Салтовское трамвайное депо», «Октябрьское трамвайное депо» «2-е троллейбусное депо», «3-е троллейбусное депо» и «Горэлектротранссервис». Новые предприятия начнут работу 15 августа.