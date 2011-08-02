В Луганской области горел вагон-локомотив пассажирского поезда «Никитовка-Попасная»

1 августа в 18:30 на 18-м километре Донецкой железной дороги в Попасненском районе Луганской области произошло возгорание вагона-локомотива пассажирского дизель-поезда «Никитовка-Попасная».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.

Пожаром уничтожены внутренняя часть и моторный отсек вагона-локомотива. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Поезд состоял из 3 вагонов, 2 из которых – вагоны-локомотивы. В поезде находились 42 пассажира и 3 представителя персонала потяга.

От Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций в Донецкой области для ликвидации загорания привлекались 4 единицы техники, а также 16 человек, от ГУ МЧС в Луганской области - 1 единица техники, а также 4 человека, также в операции участвовал пожарный поезд станции Попасная.