Жесткого контроля на молдавском участке дороги "Одесса-Рени" не будет - Госпогранслужба

Никакого жесткого контроля на участке дороги "Одесса-Рени", который проходит по территории Молдовы, не будет.

Об этом заявил первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины Павел ШИШОЛИН, сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины.

«Недавно мы с другими взаимодействующими структурами определили места перехода для граждан Республики Молдова через дорогу для проведения ими хозяйственной деятельности, как это предусмотрено дополнительным соглашением», - сказал П.ШИШОЛИН. По его словам, «соглашением предусмотрено неосуществления пограничного, таможенного и других видов контроля на этой части дороги. Но это дорога, с обеих сторон которой проходит линия государственной границы».

Он также отметил, что «никто не снимал с Государственной пограничной службы Украины обязанности обеспечивать режим государственной границы на территории Украины, которая прилегает к линии госграницы с Молдовой. И те нарушения законодательства местными жителями и водителями: выход на проезжую часть, стихийные рынки, незаконные остановки автобусов, автомобилей, высадка пассажиров, попытки пересечь границу вне пункта пропуска – это, безусловно, должно пресекаться нашими нарядами, и мы будем это делать. Мы обязаны обеспечить режим, но это не пограничный контроль, как это кое-кто в свое время трактовал».