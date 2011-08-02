В лагерях железных дорог этим летом оздоровились около 13 тысяч детей

Во время летних каникул 2011 года в оздоровительных учреждениях Украины уже отдохнули почти 13 тыс. детей и еще более 3 тыс. находятся в железнодорожных отраслевых здравницах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Среди них из многодетных и малообеспеченных семей - 327, сирот - 49, инвалидов - 15, детей, родители которых погибли от несчастных случаев на производстве или при исполнении служебных обязанностей, - 26, пострадавших от последствий Чернобыльской катастрофы - 167.

Как напоминают в ведомстве, сейчас на балансе железных дорог Украины находится 27 детских оздоровительных учреждений, которые могут принять одновременно более 7 тыс. детей.