«Борисполь» в июле обслужил абсолютный максимум пассажиров — почти 1 млн. человек

В аэропорту «Борисполь» в течение июля т.г. обслужен абсолютный максимум пассажиров за всю историю существования воздушных перевозок в Украине – 910 тыс. 285 пассажиров (в 2010 году за аналогичный период аэропорт принял 754 тыс. 805 пассажиров).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта.

Кроме того, в июле был зафиксирован абсолютный суточный максимум – 34 тыс. 762 пассажира (30 июля) и абсолютный недельный максимум — 213 тыс. 101 пассажир (последняя неделя месяца).

Как отмечается в сообщении, впервые на максимальный суточный показатель в аэропорту вышли еще 25 июня. Количество обслуженных пассажиров в этот день составило 30 тыс. 618 пассажиров, уже через несколько дней данный показатель увеличился до 33 634 пассажиров в сутки.

Напомним, Международный аэропорт «Борисполь» сегодня работает с предельной нагрузкой по пропускной способности, поэтому отрабатываются дополнительные меры и технологические схемы обслуживания пассажиров в условиях «пиковых» нагрузок.

Как сообщал УНИАН, международный аэропорт «Борисполь» планирует с 1 сентября 2011 г. перевести обслуживание всех внутренних рейсов из терминала А в терминал В. Текущие пропускные способности терминала В — 1600 пасс. в час, после реконструкции дополнительно терминал сможет пропускать минимум еще 800 пасс. в час. Пик, который может сейчас пропускать терминал А, — 600 пасс. в час.

Как сообщил в конце июня т.г. генеральный директор аэропорта Антон ВОЛОВ, также «Борисполь» намерен доработать проект строящегося терминала D, с тем, чтобы он мог обслуживать не только международные, но и внутренние авиарейсы, и увеличить его пропускную способность, которая на сегодня запрограммирована на 5 млн. пасс. в год (3 тыс. пасс. в час).

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Аэропорт находится на пересечении многих воздушных трасс, проходящих из Азии в Европу, Америку и в обратном направлении, и является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Из аэропорта «Борисполь» около 50 иностранных и 9 украинских авиакомпаний осуществляют регулярные пассажирские рейсы на более чем 100 международных и украинских маршрутах.