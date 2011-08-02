Долги по зарплате работникам харьковского «Горэлектротранса» погасят 15 августа – горсовет

Текущие долги по заработной плате перед работниками харьковского коммунального предприятия «Горэлектротранс» будут погашены 15 августа.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, об этом на брифинге сказал директор Департамента транспорта и связи Харьковского городского совета Сергей ДУЛЬФАН.

«Всем сотрудникам сообщили, что в связи с загруженностью бухгалтерии все расчеты будут проведены одновременно: и выплата зарплаты за июнь, июль и часть августа, и выплата денег за неиспользованные отпуска или переводы отпусков на новые предприятия. Деньги на все эти расчеты есть. Но теперь, судя по всему, нужно будет проводить перерасчет, делать несколько ведомостей. Однако мы готовы выплатить зарплату сейчас же», - сказал он.

Говоря о реорганизации КП «Горэлектротранс», С.ДУЛЬФАН отметил, что этот процесс направлен на искоренение системы краж выторга, которая, по его данным, существует на трамвайных и троллейбусных маршрутах. При этом он продемонстрировал журналистам несколько видеозаписей, где зафиксировано, как водители передают выторг своим сообщникам.

«Создана целая вертикаль, которая состоит из водителей, контролеров, кондукторов, кассиров. Когда мы столкнулись с такими фактами, то приняли решение о реорганизации предприятия «Горэлектротранс». Город не должен терпеть кражи», - сказал С.ДУЛЬФАН.

Он отметил, что сегодняшняя забастовка работников троллейбусного депо №3 связана с опасением его работников потерять незаконные доходы.

«Те забастовщики, которые не вышли сегодня на работу, объясняли свои действия протестом против реорганизации предприятия, опасением, что им не выплатят зарплату. В действительности основная причина этой забастовки в том, что они не хотят потерять незаконные доходы, которые получают, залезая в карман харьковчан», - сказал С.ДУЛЬФАН.

Директор департамента сообщил, что в ходе реорганизации «Горэлектротранса» в трамваях и троллейбусах постепенно будут устанавливать электронные кондукторы, которые исключат злоупотребление с выторгом. Однако, подчеркнул С.ДУЛЬФАН, кондукторов, которые сейчас работают на предприятии, будут не увольнять, а будут переобучать на водителей общественного транспорта.

С.ДУЛЬФАН опроверг слухи о том, что КП «Горэлектротранс» «не нужно городу», и подчеркнул, что Харьковский городской совет для поддержки предприятия и выплаты зарплаты постоянно выделяет деньги: в 2010 году - свыше 100 млн. грн., с начала текущего года – более 42 млн. грн. Кроме того, по его словам, горсовет предоставил работникам КП «Горэлектротранс» льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг (на этот момент объем льгот составляет 2,87 млн. грн.).

Как сообщал УНИАН, сегодня около 150 работников ХКП «Горэлектротранс» вышли на пикет перед зданием Харьковской облгосадминистрации на площади Свободы. Пикетчики требовали погашения задолженности по заработной плате (по их данным, на сегодняшний день долг составляет около 6 млн. грн.), остановки реорганизации КП «Горэлектротранс» путем дробления и т.п.

По данным председателя незарегистрированной первичной профсоюзной организации «Защита и справедливость» коммунального предприятия «Горэлектротранс» Андрея ИЛЬГОВА, сегодня не вышли на работу все работники троллейбусного депо №3 и некоторые работники троллейбусного депо №2 – всего около 2,5 тыс. чел. Он подчеркнул, что сегодняшняя акция является предупредительной. «8 августа, если наши требования не будут удовлетворены, мы полностью останавливаем работу», - заявил он.