Все троллейбусы харьковского «Горэлектротранса» завтра выйдут на маршруты

Все водители троллейбусного депо №3 харьковского коммунального предприятия «Горэлектротранс», которые сегодня провели акцию протеста против реорганизации предприятия и задержек с выплатами зарплат, завтра выйдут на маршруты города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, такое решение было принято сегодня на собрании трудового коллектива депо.

Прокурор Харькова Евгений ПОПОВИЧ заверил участников собрания, которые выразили опасение по поводу возможных увольнений, что будет держать на личном контроле все случаи незаконных увольнений работников предприятия.

В свою очередь директор Департамента транспорта и связи Харьковского городского совета Сергей ДУЛЬФАН заявил, что решение о дисциплинарных взысканиях в отношении 42 кондукторов и 74 водителей ХКП «Горэлектротранс», которые не вышли сегодня на работу, будет принято только коллегиально на заседании административной комиссии предприятия.

«С точки зрения трудового законодательства Украины, по факту его нарушения решение о расторжении трудового договора с работником за прогул принимает административная комиссия предприятия», - сказал С.ДУЛЬФАН. По его информации, административная комиссия еще не приступала к рассмотрению этого вопроса.

Говоря о финансовой деятельности предприятия, С.ДУЛЬФАН заверил работников, что в течение трех недель Контрольно-ревизионное управление Харьковской области проверит всю финансовую документацию КП «Горэлектротранс» и предоставит свои выводы на ближайшем собрании трудового коллектива предприятия, которое планируется провести 22 августа.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове на маршруты не вышли 74 троллейбуса. Водители и кондукторы ХКП «Горэлектротранс» провели акцию протеста против реорганизации предприятия, задержек с выплатами заработных плат и взносов в Пенсионный фонд.

Согласно решению Харьковского горсовета, реорганизация «Горэлектротранса» проводится для того, чтобы дать возможность новым эксплуатационным предприятиям самостоятельно вести финансово-хозяйственную деятельность и распоряжаться деньгами, которые они зарабатывают.

В ходе реформирования ХКП «Горэлектротранс» в городе будет создано пять коммунальных предприятий: «Салтовское трамвайное депо», «Октябрьское трамвайное депо», «2-е троллейбусное депо», «3-е троллейбусное депо» и «Горэлектротранссервис». Новые предприятия начнут работу 15 августа.