В августе апробуют единую автоматизированную систему управления локомотивным хозяйством

Локомотивное хозяйство «Укрзализныци» готовится к внедрению автоматизированной системы, которая будет в полной мере отражать состояние инвентарного парка, позволит оперативно планировать сроки ремонтов локомотивов и их стоимость в зависимости от вида, а также объемы ремонтов для конкретных моделей локомотивов.

Как сообщает УНИАН пресс-служба ведомства, в течение августа автоматизированная система будет апробирована работниками локомотивных депо и соответствующих служб всех шести железных дорог Украины. Она базируется на информации единой автоматизированной системы управления перевозками АСУ УЗ-Е.

Благодаря системе для утверждения планов ремонта специалисты смогут осуществлять предварительный обмен данными в автоматизированной системе. Технологи локомотивных депо будут формировать графики потребностей ремонтов в электронном виде, благодаря чему им не нужно будет заполнять почти десяток различных бумажных форм, а руководство железных дорог будет иметь объективную общую картину состояния локомотивного хозяйства в постоянно обновляемом режиме на каждый день.

По словам генерального директора "Укрзализныци" Владимира КОЗАКА, благодаря автоматизации можно будет оперативно решать, как перераспределить локомотивы по железным дорогам, если есть дефицит определенных моделей на одной дороге, а на другой они не задействованы в перевозках. Также это будет способствовать принятию решений об эффективном направлении средств исходя из первоочередных задач.

В настоящее время на железных дорогах Украины эксплуатируются магистральные грузовые, пассажирские и маневровые тепловозы; магистральные грузовые и пассажирские электровозы. В целом инвентарный парк тягового подвижного состава насчитывает 2447 тепловозов и 1863 электровоза. В эксплуатации находятся 1454 тепловоза и 1271 электровоз.

Большую часть парка составляют электровозы ВЛ8, ВЛ10, ВЛ11, ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82, ЧС2, ЧС4, ЧС7, ЧС8, магистральные тепловозы 2ТЭ116, 2ТЭ10, 2М62, ТЭП70,маневровые тепловозы ЧМЭ3 и другие локомотивы, спроектированные и изготовленные в 50-60 годах прошлого века.