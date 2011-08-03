Колесников за приватизацию портов и привлечение новых компаний для работы в них

Вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ считает, что необходимо провести приватизацию портов и привлечь новые компании для работы в портах. Об этом он заявил в интервью изданию «Коммерсант-Украина».

«Нужна приватизация портов, хотя приватизацией она будет скорее де-юре, чем де-факто. Речь идет о приходе совершенно новых компаний и строительстве абсолютно новых объектов. Потому что реально приватизировать уже нечего. Остались еще портовые краны, которые имеют очень высокую степень износа – самые новые завезли 20 лет назад. Что касается новых проектов, то чем больше компания готова к реальным профильным инвестициям, тем выше ее шансы закрепиться в украинских портах. Таких инвесторов мы ждем, поскольку они позволят решить проблему изношенности основных фондов и вернуть грузопотоки в порты», - заявил Б.КОЛЕСНИКОВ.

Он добавил, что Украине необходимы законы, которые максимально откроют двери для инвесторов, позволят защищать инвестиции и привлекать их.

Проблему изношенности основных фондов в портах, по мнению вице-премьера, можно решать за счет привлечения инвестиций на условиях государственно-частного партнерства. «Сейчас мы ведем переговоры с пятеркой крупнейших портовых операторов мира и с некоторыми украинскими инвесторами. Это практика, которой следовали во всех странах Восточной Европы», - сказал он. Б.КОЛЕСНИКОВ добавил, что у этих операторов есть желание вкладывать средства в контейнерные перевозки, в зерновые терминалы, в более качественную перевалку металла. «Но нужно понимать, что некоторые мировые компании предлагают исключительно строительство контейнерных терминалов. Нас не устраивает такое предложение. Потому что есть приоритеты Украины. Если мы не сможем переваливать продукцию металлургической и химической промышленности, продукцию агропромышленности, мы остановим ключевые для экономики страны отрасли», - отметил он.