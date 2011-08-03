До октября «Укрзализныця» может получить статус таможенного перевозчика

До октября будут согласованы документы, необходимые для получения "Укрзализныцей" статуса таможенного перевозчика.

Об этом сказал в интервью изданию «КоммерсантЪ-Украина» вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ.

«До 1 октября таможня согласует этот статус. Иначе она будет возить грузы сама, на вагонетках», - сказал он. Б.КОЛЕСНИКОВ также отметил, что закон о реформировании железных дорог может быть принят в этом году.

Напомним,16 января 2009 года Кабинет министров Украины принял распоряжение № 1556-р «О предоставлении железным дорогам Украины статуса таможенного перевозчика». На выполнение этого распоряжения Гостаможслужба разработала проект новых лицензионных условий осуществления деятельности таможенного перевозчика, однако, по убеждению железнодорожников, в нем не в полной мере отображена специфика работы железнодорожного транспорта. В «Укрзализныце» отмечали, что существующие лицензионные условия Гостаможслужбы являются препятствием в получении статуса таможенного перевозчика. В частности, есть запрет на перевозку грузов при участии нескольких железных дорог (лицензиатов), а также обязательное условие использования вагонов той железной дороги (лицензиата), которая осуществляет перевозку. В связи с этим предлагалось внести изменения в лицензионные условия.

Получение статуса таможенного перевозчика упростит для «Укрзализныци» прохождение всех таможенных процедур. Транзитные грузы будут перевозиться без таможенного оформления, а импортные – будут растаможиваться по месту назначения, а не на границе. В свою очередь, компания должна будет нести полную ответственность за состояние, доставку и соответствие товара таможенным правилам.

Напомним, лицензия таможенного перевозчика была выдана «Укрзализныце» в 2004 году и аннулирована через год, однако за год работы благодаря этому ведомству удалось привлечь на порядок больше грузов.