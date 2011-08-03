«Антонов» передал авиакомпании «МАУ» новый самолет Ан-148-100

Сегодня государственное предприятие «Антонов» передало авиакомпании «Международные авиалинии Украины (МАУ)» новый региональный реактивный самолет Ан-148-100, построенный на ДП «Серийный завод «Антонов» (Киев).

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии принял участие вице-премьер-министр– министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ, президент – генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий КИВА, и.о. президента авиакомпании "МАУ" Владимир БАГАЦКИЙ и другие.

Планируется, что самолет будет выполнять как внутренние, так и международные рейсы.

Выступая на торжественном митинге перед коллективом предприятия, Б.КОЛЕСНИКОВ отметил, что «это важное событие в рамках программы, которую начинает правительство – стимулировать украинские авиакомпании покупать воздушные суда отечественного производства и обновлять свои авиапарки новыми самолетами типа Ан-148 и Ан-158, разработанными ГП «Антонов».

Передача этого самолета является первым шагом реализации Протокола о намерениях на приобретение самолетов семейства Ан-148 и Ан-158 с целью их дальнейшей передачи отечественным авиакомпаниям на условиях финансового лизинга, подписанного сегодня руководителями ГП «Антонов» и ГК «Лизингтехтранс».

Данный самолет является третьим самолетом Ан-148, который передается украинской авиакомпании. Два самолета уже эксплуатируются авиакомпанией «АэроСвит». Начиная с июня 2009 года эти самолеты уже освоили около 30 внутренних и международных авиамаршрутов, перевезли более 140 тысяч пассажиров. Налет одного самолета в месяц достигает 280 часов. Самолеты Ан-148 также работают и в России: шесть самолетов в авиакомпании «Россия» и один самолет – в авиакомпании «Полет».

Справка УНИАН. Ан-148 – региональный ближнемагистральный самолет, рассчитанный на комфортную перевозку 68 пассажиров. Дальность полета составляет 3,5 тыс. км, крейсерская скорость – 800-870 км/ч. Особенностью этого типа воздушных суден является высокое расположение двигателей, что позволяет самолету совершать взлеты и посадки даже на аэродромах с низким качеством покрытия. Современное бортовое оборудование делает возможным посадку машины в сложных метеорологических и ночных условиях. Самолет спроектирован киевским АНТК им. Антонова, в программе производства задействованы завод "Авиант" в Украине и "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" в России.

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» – ведущая украинская авиакомпания. 100% акций компании находятся в частной собственности.

Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737». Авиакомпания соединяет Украину с 35-ю столицами и ключевыми городами Европы, Азии, Африки и СНГ. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).