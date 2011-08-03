На развитие и строительство Киевского метрополитена до 2025 года необходимо 35 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил начальник КП «Киевский метрополитен» Владимир ФЕДОРЕНКО в ходе общественного обсуждения транспортной части Стратегии развития Киева до 2025 года.

«В целом планируется построить около 31 станции, 40 км линий метрополитена. На сегодня мы посчитали, что вложений необходимо около 35 млрд. грн. в сегодняшних ценах», - сказал он.

По словам В.ФЕДОРЕНКО, это касается как развития существующих линий, так и строительства новых линий, депо, новых выходов и переходов между станциями.

«Поставлена задача в следующем году - продление метро до Одесской площади, еще две станции открыть. Мы сегодня над этим работаем, мы вступили в строительство линии до Выставочного центра. Требует строительства Подольско-Выгуривская линия от станции Глыбочицкой до Радужной с ответвлением на Троещину, и мы в следующем году - уже есть предложения в Программу социально-экономического развития на более 400 млн. грн. - предлагаем начать строительство», - сказал В.ФЕДОРЕНКО. Кроме того, предполагается развитие Сырецко-Печерской линии в сторону Дарницкого вокзала и Виноградаря, продление Святошинской линии до Новобеличей.

«Необходим дополнительный переход между ст. Золотые ворота и Театральная, там большие нагрузки. И на следующий год мы подали предложения, чтобы профинансировали уже значительные суммы для проектирования и начала строительных работ», - отметил начальник метрополитена.