ДЖД в июле перевезла 734 тыс. пассажиров

В июле поездами формирования Донецкой железной дороги в дальнем сообщении перевезено 733 тыс. 596 пассажиров, что составляет 94% от общего наличия мест в поездах на июль ( 783 тыс. 012 мест).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

Согласно сообщению, в июле текущего года курсировало в среднем 28 графиковых поездов формированием Донецкой железной дороги с максимальными схемами.

В частности, на июль 2011 года на поезда в крымском направлении формирования Донецкой железной дороги было предложено 109 тыс. 726 мест, выкуплено 105 тыс. 056 пассажирских билетов (96%). Обратно предложено 109 тыс. 378 мест и выкуплено 97 тыс. 404 (89%) билетов.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины. Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

ГП «Донецкая железная дорога» в первом квартале 2011 года получило 1 млн. 356 тыс. грн. чистой прибыли против 27 млн. 534 тыс. грн. за аналогичный период прошлого года.