Совокупная абонентская база мобильных операторов в июне увеличилась на 0,7%

Совокупная абонентская база операторов сотовой/мобильной связи в Украине в июне 2011 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 352 тыс. пользователей, или на 0,7%, и составила более 51,94 млн. абонентов (активированных SIM-карт).

Об этом говорится в результатах исследования рынка агентством iKS-Consulting, которые предоставлены агентству УНИАН.

По оценкам iKS-Consulting, уровень номинального проникновения сотовой связи от общей численности населения страны на конец июня 2011 года, по сравнению с показателем предыдущего месяца, увеличился на 0,8 п.п. - до 113,7%.

По итогам июня 2011 года у всех операторов, кроме "Укртелекома", зафиксирован рост абонентской базы.

По итогам июня 2011 г. лидером по приросту абонентов в абсолютном выражении стал "Астелит", увеличивший число своих мобильных клиентов на 140 тысяч, или на 2,2%, у "МТС Украина" рост составил 99 тыс. (0,5%), у "Киевстара" – 92 тыс. (0,4%).

Лидером в рейтинге операторов с наибольшей абонентской базой остается «Киевстар», у которого по итогам июня 2011 года насчитывалось почти 24,7 млн. абонентов или 48% от всей абонентской базы сотовой/мобильной связи Украины.

На втором месте – «МТС Украина», чье число абонентов в июне 2011 года составило около 18,5 млн., доля рынка – почти 36%.

Третью позицию в рейтинге занимает компания «Астелит» – почти 6,4 млн. клиентов (12%).

У оператора «Телесистемы Украины» по итогам июня т.г. насчитывалось 670 тыс. абонентов, абонбаза компании увеличилась на 8 тыс. абонентов по сравнению с предыдущим месяцем. У "Укртелекома" на конец июня 2011 года насчитывалось 644 тыс. абонентов (абонбаза уменьшилась на 16 тыс. чел.), компания «Интертелеком» увеличила абонбазу в июне 2011 года на 21 тыс. абонентов – до 620 тыс., абонбаза ITC выросла на 7 тыс. абонентов и составила 357 тыс. абонентов.