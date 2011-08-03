В Харькове все троллейбусы и трамваи вышли на маршруты

В Харькове все троллейбусы и трамваи КП «Горэлектротранс» вышли на маршруты города по графику.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как сообщал УНИАН, вчера, 2 августа, работники троллейбусного депо №3 ХКП «Горэлектротранс» провели акцию протеста перед зданием Харьковской облгосадминистрации на площади Свободы.

На маршруты не вышли 74 троллейбуса. Работники «Горэлектротранса» требовали в трехдневный срок погасить двухмесячную задолженность по заработной плате, возобновить отчисления в Пенсионный фонд Украины, прекратить реорганизацию предприятия путем дробления на более мелкие. Также рабочие коммунального предприятия выразили обеспокоенность в связи с возможными увольнениями в результате реорганизации ХКП «Горэлектротранс».

В частности, в связи с реформированием ХКП «Горэлектротранс», решениями сессии Харьковского горсовета в городе создано пять коммунальных предприятий - «Салтовское трамвайное депо», «Октябрьское трамвайное депо» «2-е троллейбусное депо», «3-е троллейбусное депо» и «Горэлектротранссервис». Новые предприятия начнут работу 15 августа.