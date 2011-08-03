Азаров предупредил: его страничка в Facebook — не книга жалоб

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что его страничка в социальной сети Facebook является площадкой для обмена мнениями, а не книгой жалоб.

Об этом Н.АЗАРОВ написал на своей страничке в Facebook.

"Поймите, отвечать на все сообщения просто не смогу, и эта страничка - не книга жалоб и не запись на прием, а площадка для обмена мнениями, информацией. Решение вопросов требует определенного времени, отнеситесь к этому с пониманием", - написал Н.АЗАРОВ.

Премьер подчеркнул, что у него нет возможности отвечать на все сообщения, которые ему приходят от пользователей социальной сети. "Еще раз хочу заверить, что в меру возможностей, я захожу на эту страницу. Читаю вопросы, замечания. Самые важные из них принимаю к сведению, делаю выводы, и если нужно, распоряжения", - заверил он.