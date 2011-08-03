В КГГА опровергают информацию о введении в столице налога на пользование интернетом

В Киеве не вводился и не будет вводиться налог на пользование интернетом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя Руслана КРАМАРЕНКО.

«На днях в СМИ была распространена информация о том, что пользователям Интернета придется платить дополнительные налоги. Эта информация абсурдна и не отвечает действительности. Город вообще не имеет права вводить налоги, которые не определены Налоговым кодексом», - сказал он.

Р.КРАМАРЕНКО объяснил, что в июле Киевсоветом было принято решение «О вопросах упорядочения деятельности субъектов ведения хозяйства в сфере связи и информационных технологий», которым определяется единый оператор, уполномоченный заключать договоры с субъектами ведения хозяйства в сфере связи и информационных технологий на размещение телекоммуникационных сетей в жилых и нежилых зданиях коммунальной собственности - КП «Киевжилспецэксплуатация».

«Но это никоим образом не касается конечных потребителей, и не предусматривает увеличения налоговой нагрузки на провайдеров. Плата за право пользования коммунальным имуществом взимается с провайдеров уже не первый год», - отметил он.

До этого момента эти деньги собирали 20 коммунальных предприятий в 10 районах Киева.

«Этими предприятиями заключены договоры на установление телекоммуникационного оборудования более чем с 60 разными субъектами хозяйственной деятельности. При этом плату каждый устанавливает по своему усмотрению - в разных районах Киева она колеблется от 0,1 до 1,8 грн. за квартиру. Этот подход мы считаем неправильным – должен быть единый оператор, который будет собирать плату за право пользования коммунальным имуществом в городской бюджет. Кроме того, тариф должен быть единым, и стоить не 1,8 грн., а как минимум в три раза меньше», – отметил Р.КРАМАРЕНКО.

Как сообщалось, недавно в СМИ появилась информация о том, что в связи с решением Киевсовета о налогообложении провайдеров, киевляне будут вынуждены переплачивать за интернет 135 грн. в год.