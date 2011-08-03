В июле Львовская таможня увеличила поступления в госбюджет на 27%

В июле Львовская таможня перечислила в государственный бюджет – 394,8 млн. грн., что является наибольшим показателем за все время ее работы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовской таможни.

Как отмечается в сообщении, плановые задания июля выполнены на 100,0%. Поступления таможенных платежей увеличились, по сравнению с июлем 2010 года, на 84 млн. грн. (или на 27,0%).

В целом, за семь месяцев этого года Львовская таможня перечислила в государственный бюджет 2 млрд. 181,5 млн. грн., что на 476,3 млн. грн. больше, чем за аналогичный период в прошлом году.