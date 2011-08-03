ЮЖД ограничит до 1 ноября маршрут поезда № 343/344 Харьков - Житомир

В связи с проведением ремонтных работ на участках Киев - Коростень и Фастов - Житомир Юго-Западной железной дороги ограничен маршрут следования пассажирского поезда № 343/344 Харьков - Житомир (формирования Южной железной дороги).

Об это УНИАН сообщили в «Укрзализныце».

Согласно сообщению, с 25 июля по 31 октября поезд будет курсировать по сокращенному маршруту - из Харькова до Киева, в обратном направлении - из Киева в Харьков (с 26 июля по 1 ноября).

При этом расписание поезда на участке Харьков - Киев в оба направления будет прежним.

Кроме того, в связи с указанными изменениями отменяется курсирование беспересадочных вагонов Житомир - Москва - Житомир отправлением из Житомира с 26 июля по 1 ноября и отправлением из Москвы с 25 июля по 31 октября, следующих с поездами № 343/344 Харьков - Житомир - Харьков и № 56/55 Хмельницкий - Москва - Хмельницкий.