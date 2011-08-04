В Киеве в сентябре начнется капремонт Венецианского моста в Гидропарке

В Киеве в сентябре начнется капитальный ремонт Венецианского моста в Гидропарке.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Работы будут выполняться силами коммунальной корпорации «Киевавтодор». Завершить ремонт планируется в 2012 году.

В рамках выполнения работ предусматривается обновить надежность и долговечность несущих конструкций, гидроизоляционных конструкций и покрытие пешеходной части моста.

При этом КГГА обращает внимание киевлян и водителей на то, что ремонтные работы будут выполняться с полным ограничением движения пешеходов и транспорта. В то же время на период выполнения работ будет организовано движение по временному наплавному мосту.