В Киеве в сентябре начнется капремонт Венецианского моста в Гидропарке
11:05, 04 августа 2011Транспорт/Связь
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В Киеве в сентябре начнется капитальный ремонт Венецианского моста в Гидропарке.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
Работы будут выполняться силами коммунальной корпорации «Киевавтодор». Завершить ремонт планируется в 2012 году.
В рамках выполнения работ предусматривается обновить надежность и долговечность несущих конструкций, гидроизоляционных конструкций и покрытие пешеходной части моста.
При этом КГГА обращает внимание киевлян и водителей на то, что ремонтные работы будут выполняться с полным ограничением движения пешеходов и транспорта. В то же время на период выполнения работ будет организовано движение по временному наплавному мосту.
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