ДТП в Луганской области6 погибли четыре человека

Сегодня ночью на въезде в поселок Дзержинский (г. Ровеньки, Луганская область) в районе АЗС произошло ДТП, в результате которого погибло четыре человека.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении МНС Украины в Луганской области.

Легковой автомобиль ВАЗ, выехав на встречную полосу, столкнулся с двигавшимся навстречу маршрутным такси. После столкновения легковой автомобиль врезался в столб. Все четыре пассажира авто – трое молодых мужчин и девушка – погибли. Двоих пассажиров маршрутки силой удара выбросило из автомобиля, а водителя и пассажира рядом с ним, извлекали сотрудники МНС – их зажало в салоне.