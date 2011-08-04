Кабмин решил снизить ставки ввозной пошлины на легковые авто

Кабинет министров Украины предлагает уменьшить ставку ввозной пошлины на легковые автомобили (с объемом двигателя 1,5-3 тыс. куб. см, а также грузопассажирские фуры и гоночные машины) с 7 до 6%.

Об этом говорится в зарегистрированном на сайте Верховной Раде законопроекте, автором которого является Кабмин.

В соответствии с законопроектом, правительство также предлагает снизить ставку ввозной пошлины на "лодки, катера моторные, кроме лодок с забортным двигателем" с 8,5 до 8%.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что правительство предлагает снизить ставки ввозной пошлины с целью их приведения в соответствие с уровнем, определенным графиком тарифных обязательств Украины перед ВТО по товарам на 2012 год.