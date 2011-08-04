«Укрзализныця» в июле улучшила показатели оборота вагонов почти на 6%

В июле т.г. выросла эффективность использования вагонов «Укрзализныци», о чем свидетельствует ускорение оборота грузового вагона к уровню прошлого года на 0,34 суток (на 5,8%).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализныци».

В среднем один вагон находился в обращении 5,86 суток, оборот груженого вагона в июле 2011 года составил 2,89 суток. Вместе с тем, было снижено время простоя вагона под одной грузовой операцией к плановому заданию на 4,09 часа, и его выполнение составляет 35,01 часа.

Простой вагона на одной технической станции снижен к плановому заданию на 0,74 часа, к уровню прошлого года - на 0,57 часа, и его выполнение составляет 7,86 часов. Грузовой рейс вагона в среднем составил 495,3 км, что больше планового задания на 0,8%.

За июль 2011 г. также улучшены показатели использования локомотивного парка. Среднесуточный пробег локомотива составил 467 км (104,2% к плану) и 102,9% - к уровню прошлого года. Среднесуточная производительность - 1309 тыс. т/км брутто. Рост составляет 103,1% к плану и 102,6% - к уровню прошлого года.