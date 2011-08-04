За Смоленскую катастрофу Туск отправил в отставку трех генералов и 10 офицеров

Премьер-министр Польши Дональд ТУСК объявил об отставке трех генералов и десяти офицеров армии после выводов комиссии по расследованию авиакатастрофы, произошедшей в апреле 2010 года под Смоленском, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Я принял быстрые решения, касающиеся увольнения тринадцати офицеров, трое из которых являлись генералами", - заявил Д.ТУСК на пресс-конференции

Самолет польского президента Л.Качиньского Ту-154 разбился под Смоленском утром 10 апреля 2010 года. При посадке он зацепился за верхушки деревьев в условиях плохой видимости из-за сильного тумана. На борту находились 96 человек - 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Никто их них не выжил.

Как сообщал УНИАН, 29 июля польская правительственная комиссия после почти 14 месяцев расследования причин Смоленской авиакатастрофы представила свой окончательный отчет.

Польские эксперты заявили, что польскими пилотами и российскими диспетчерами был допущен ряд существенных ошибок.

Согласно заключению польских экспертов, главной причиной катастрофы Ту-154 стали ошибки пилотов, которые в последней фазе полета воспользовались радиовысотомером, а не барометрическим высотомером, и пытались уйти на “второй круг” в автоматическом режиме, что было невозможным на Смоленском аэродроме из-за отсутствия там радиомаяковой системы инструментального захода на посадку (ILS).

Польская комиссия также пришла к заключению, что диспетчеры аэродрома дезинформировали пилотов о правильности курса и приказали прекратить снижение самолета слишком поздно.

Межгосударственный авиационный комитет России в январе этого года возложил всю вину за катастрофу польского правительственного самолета на пилотов, которые якобы под давлением высокопоставленных должностных лиц на борту пытались посадить самолет “любой ценой”.

Польская комиссия не нашла подтверждения давления на пилотов, чтобы они сажали самолет, несмотря на сильный туман.