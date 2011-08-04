Начальник Одесского морпорта снова задержан в Крыму

Прокуратура Крыма задержала 71-летнего начальника Одесского морского торгового порта Николая ПАВЛЮКА, который сегодня был отпущен Центральным райсудом Симферополя под подписку о невыезде.

Как передает корреспондент УНИАН, глава госпредприятия задержан в порядке статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса - злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжелые последствия.

Как и раньше, Н.ПАВЛЮК будет содержаться в ИВС в Симферополе.

Как сообщал УНИАН, такое развитие событий и предполагал адвокат главы морпорта Сергей ЕМЕЦ.

«Это удивительная история, которая происходит пока только в Крыму, такой практики в Украине я раньше не видел», - сказал он ранее в четверг.

Прокуратура Крыма в июле возбудила против Н.ПАВЛЮКА три уголовных дела по ч.2 ст.364 УК. Последнее - 29 июля, его суть неизвестна. Именно по этому делу он задержан 4 августа.

Первый раз прокуратура Крыма задержала Н.ПАВЛЮКА 22 июля по подозрению в незаконной трате более 170 тыс. грн. в интересах коммерческой структуры на ремонт гостиницы «Одесса» и доставила в симферопольский изолятор.

Дело по факту возбудила в июне одесская прокуратура, а Генпрокуратура Украины поручила расследование надзорному ведомству Крыма. То в июле переквалифицировало дело и возбудило его непосредственно против начальника порта.

Центральный райсуд Симферополя 25 июля отпустил Н.ПАВЛЮКА из изолятора под залог в 180 тыс. грн., после чего руководитель порта попал в больницу в Одессе.

Второе уголовное дело возбуждено против Н.ПАВЛЮКА 25 июля. По версии следствия, ущерб госинтересам оценивается почти в 700 тыс. грн. 27 июля руководитель морпорта был задержан в Одессе и снова помещен в ИВС в Симферополе.

Центральный райсуд 29 июля продлил срок содержания Н.ПАВЛЮКА в изоляторе до 2 августа, а 2-го - до 4 августа.