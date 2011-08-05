Прямые убытки «Аэросвита» из-за забастовки пилотов уже составили около 100 тыс.долл.

Прямые убытки авиакомпании «Аэросвит» в результате забастовки пилотов самолетов «Боинг-737» составили уже около 100 тыс. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера сообщил журналистам и.о. гендиректора авиакомпании Александр АВДЕЕВ.

По его словам, эти средства были потрачены на отправку пассажиров рейсами других авиакомпаний, на питание, гостиницы, аренду в аэропорту «Борисполь» VIP-зала. «Это прямые убытки, которые мы могли посчитать. По нашим расчетам, эта цифра уже на сегодня составляет порядка 100 тыс. долл. Вторая часть убытков – это то, что нам предстоит вложить, чтобы вернуть имя и уладить все вопросы, связанные с жалобами пассажиров», - сказал он. По его словам, жалобы уже начали поступать. «Я затрудняюсь назвать количество, но это только начало», - отметил А.АВДЕЕВ. По его данным, в целом, только в «Борисполе» с неудобствами в той или иной степени столкнулись более 6 тыс. пассажиров.

При этом он сказал, что только прямой ущерб, понесенный авиакомпанией, не считая репутационных потерь, намного превышает расходы «АэроСвита» для удовлетворения финансовых потребностей протестующих пилотов.

Как уточнил А.АВДЕЕВ, в целом бастовало около 40 пилотов – 30% от пилотов «Боингов-737». Он также сказал, что речь не шла о задержке всех выплат пилотам, а только их части – порядка 15-18% от всей зарплаты. Средняя зарплата пилота составляет 50-60 тыс. грн.

По данным компании, в целом акция протеста 1 августа длилась 8 часов – с 6 до 14.00. В связи с этим были отменены рейсы Киев-Прага, задержаны 9 регулярных рейсов «АэроСвита», а также 4 рейса авиакомпаний-партнеров. При этом эти задержки в свою очередь 1-2 августа привели к последующему нарушению графика выполнения около 70 рейсов.

По словам А.АВДЕЕВА, об акции не предупредили и перед проведением акции никаких требований, что позволило бы избежать прекращения полетов, не выдвигали. Как отметил он, администрация авиакомпании осуждает проведение акции протеста в подобной форме, в то же время, «АэроСвит» выполнил все требования, чтобы и дальше не срывались полеты. Как отмечают в компании, судя по синхронному отказу пилотов «Боинг-737» от выполнения полетов сразу из 8 городов, акция была заранее спланирована профсоюзом «Лига Линейных пилотов». А.АВДЕЕВ сообщил, что по результатам переговоров подписан меморандум о выплате задолженностей за июнь, задолженности по выслуге лет за 2008-2009 гг., задолженности, связанной с оплатой труда вторых пилотов «Боинг-737». Кроме того, компания обязалась не применять к инициаторам акции каких-либо мер воздействия.

Напомним, в связи с акцией протеста пилотов самолетов Боинг-737 в понедельник, 1 августа, в первой половине дня не были своевременно отправлены до 5% рейсов "АэроСвита".