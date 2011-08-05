«Укрзализныця» до 1 октября примет программу обеспечения жильем работников отрасли

«Укрзализныця» до 1 октября 2011 года примет решение о комплексной Программе обеспечения жильем работников железнодорожной отрасли и определится с путями ее финансирования, рассмотрев предложения банков.

Как сообщили УНИАН в пресс-центр «Укрзализныци», такую задачу поставил генеральный директор ведомства Владимир КОЗАК на заседании Совета «Укрзализныци» 3 августа.

Гендиректор поручил до 1 октября на всех железных дорогах провести мониторинг существующей ситуации с жилищным обеспечением и очередями на жилье, провести ревизию собственного незавершенного строительства, сделать качественную ревизию существующих жилых площадей и помещений, которые могут быть переоборудованы под жилые. Мониторинг будет проводиться с целью рассмотрения всех вариантов увеличения жилого фонда - в том числе путем переоборудования под жилье существующих помещений, их кардинальной перестройки, оптимизации существующих площадей с высвобождением пригодных для переоборудования под жилье.

Для реализации Программы обеспечения жильем своих сотрудников во всех регионах Украины «Укрзализныця» ищет банк - единого генерального партнера. Глава железнодорожной отрасли заявил о готовности рассматривать любые предложения относительно выкупа готового жилья, инвестирования в незавершенное строительство на максимальной стадии готовности, выкупа так называемых "замороженных" проектов, и других форм и методов участия в проектах жилищного строительства.

"Мы должны нашим очередникам и перспективной молодежи дать возможности выбрать варианты финансирования жилищного строительства, поэтому железной дороге должны дать свои предложения по вариантам финансирования жилищной программы. Таким образом мы закрепим перспективных молодых специалистов, кардинально обновим кадровый потенциал отрасли. Наши очередники должны быть убеждены, что их очередь на жилье не перейдет в наследство следующим поколениям, а молодые кадры - иметь уверенность в том, что железнодорожная отрасль, в случае заинтересованности в работе профессионального специалиста, создаст ему и его семье надлежащие жилищные условия и выступит надежным партнером для такого работника в вопросах приобретения жилья ", - сказал В.КОЗАК.

По его словам, сегодня на ж/д на квартирном учете - свыше 16 тыс. семей, однако в действительности потребность в жилье намного больше.

«Молодые перспективные специалисты по такой квартирной очереди просто не имеют шансов получить собственное жилье или улучшить свои условия проживания. Поэтому они не видят для себя смысла даже становиться в такие очереди. Ветераны отрасли, соответственно, очередь на жилье могут передавать по наследству. Это не грустная шутка, это наша реальность. Поэтому выработка нового концептуального подхода к решению жилищного вопроса на железнодорожном транспорте - задача № 1», - подчеркнул гендиректор.

В.КОЗАК отметил, что существующие финансовые возможности железных дорог и очереди на жилье ставят молодых перспективных специалистов практически в безвыходную ситуацию. Гендиректор также сказал, что проблема обеспечения жильем - одна из наиболее острых в целом в Украине и решать ее нужно как можно быстрее. «Забота о ветеранах отрасли и кардинальное обновление кадрового потенциала отрасли - это те приоритетные задачи, стоящие перед нами. Мы должны выбрать и утвердить структурные, финансовые и юридические механизмы системного, эффективного, быстрого решения жилищной проблемы, запустить системные механизмы обеспечения жильем наших сотрудников», - заявил В.КОЗАК.

Справка УНИАН. В настоящее время на железных дорогах Украины на квартирном учете состоит 16 132 семьи, в том числе: на Донецкой – 2 904, Львовской – 2 737, Одесской – 1 954, Южной – 2 133, Юго-Западной – 3 881, Приднепровской – 2 523.