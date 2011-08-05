«Укрзализныци» и РЖД готовят Соглашение о единой системе управления вагонным парком

Специалисты «Укрзализныци» и ОАО «Российские железные дороги», в ходе встречи, которая состоялась в Киеве 2 августа, проработали проект Соглашения о единой системе управления и использования парка грузовых вагонов.

Как сообщает пресс-центр «Укрзализныци», делегацию ОАО РЖД возглавил вице-президент Салман БАБАЕВ, а «Укрзализныци» - заместитель генерального директора Петр НАУМЕНКО.

Стороны согласовали между собой редакцию, в которой будет изложен проект Соглашения для подписания на очередном заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества. Проект Соглашения будет направлен всем железнодорожным администрациям - членам Совета для совместной доработки. Единая система управления и использования парка грузовых вагонов будет включать не только технические и технологические аспекты, но и правовые и финансовые.

Также в ходе встречи стороны рассмотрели вопросы подготовки к внедрению электронного документооборота при перевозке грузов между ОАО РЖД и «Укрзализныцей» и определили задачи для совместной рабочей группы. В частности, стороны обменялись информацией о ходе внедрения электронных перевозочных документов, дали задание рабочей группе проанализировать существующий электронный обмен данными между ОАО РЖД и «Укрзализныцей». Для отработки принципов взаимодействия по электронному документообороту определили исследовательский полигон Харьков сортировочный - Казачья Лопань - Белгород.