«Аэросвит» планирует с 22 октября открыть авиарейс Киев-Коломбо

Авиакомпания «Аэросвит» с 22 октября планирует открыть беспересадочный авиарейс Киев-Коломбо (Шри-Ланка).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам и.о. гендиректора авиакомпании Александр АВДЕЕВ.

Рейс будет выполняться 3 раза в неделю на самолете «Боинг-767».

По словам А.АВДЕЕВА, соответствующие переговоры с авиавластями Шри-Ланки уже проведены.

Справка УНИАН. Компания "АэроСвит – Украинские авиалинии", созданная в 1994 году, сегодня является крупнейшим украинским авиаперевозчиком. В 2011 году "АэроСвит" расширит собственную сеть до 80 международных маршрутов в 33 страны.

В текущем году "АэроСвит" уже приступил к освоению шести новых направлений в города Западной и Центральной Европы, России и Казахстана. Осенью к пяти существующим дальнемагистральным линиям (в Нью-Йорк, Торонто, Пекин, Дели и Бангкок) "АэроСвит" намерен добавить еще три трансконтинентальных беспосадочных маршрута в страны Юго-Восточной Азии – в Коломбо, Гонконг и Хошимин.

В результате открытия новых воздушных линий и повышения частотности полетов по существующим направлениям "АэроСвит" в пик летнего сезона 2011 года будет выполнять свыше 850 собственных регулярных авиарейсов в неделю – на 27,5% больше, чем в прошлом году.