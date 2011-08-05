«Аэросвит» планирует с 22 октября открыть авиарейс Киев-Коломбо
Авиакомпания «Аэросвит» с 22 октября планирует открыть беспересадочный авиарейс Киев-Коломбо (Шри-Ланка).
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам и.о. гендиректора авиакомпании Александр АВДЕЕВ.
Рейс будет выполняться 3 раза в неделю на самолете «Боинг-767».
По словам А.АВДЕЕВА, соответствующие переговоры с авиавластями Шри-Ланки уже проведены.
Справка УНИАН. Компания "АэроСвит – Украинские авиалинии", созданная в 1994 году, сегодня является крупнейшим украинским авиаперевозчиком. В 2011 году "АэроСвит" расширит собственную сеть до 80 международных маршрутов в 33 страны.
В текущем году "АэроСвит" уже приступил к освоению шести новых направлений в города Западной и Центральной Европы, России и Казахстана. Осенью к пяти существующим дальнемагистральным линиям (в Нью-Йорк, Торонто, Пекин, Дели и Бангкок) "АэроСвит" намерен добавить еще три трансконтинентальных беспосадочных маршрута в страны Юго-Восточной Азии – в Коломбо, Гонконг и Хошимин.
В результате открытия новых воздушных линий и повышения частотности полетов по существующим направлениям "АэроСвит" в пик летнего сезона 2011 года будет выполнять свыше 850 собственных регулярных авиарейсов в неделю – на 27,5% больше, чем в прошлом году.