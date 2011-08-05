К Евро-2012 на автодорогах Украины появятся указатели на латинице

К чемпионату по футболу Евро-2012 на автодорогах Украины появятся указатели на латинице.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Как отмечается в сообщении, министерство инициирует разработку плана мероприятий по приведению в надлежащее состояние знаков маршрутного ориентирования, дорожной разметки, площадок отдыха и других объектов сервиса.

Главные автомобильные дороги, которыми будут перемещаться участники и гости турнира, будут оснащены системой дорожных знаков, на которых текстовая информация, кроме украинского, будет указываться еще и латинскими буквами. Как отмечают в министерстве, это позволит обеспечить комфортное и безопасное передвижение граждан и гостей страны, в частности, тех, которые прибудут на футбольный чемпионат Евро-2012, по украинским дорогам общего пользования - с помощью таких информационных указателей они беспрепятственно смогут попасть в гостиницы, на стадионы, базы отдыха, аэропорты.

Как отмечается в сообщении, будет введен единый подход для всех дорог, задействованных в проведении футбольного чемпионата Евро-2012.