ПЖД в 1-м полугодии увеличила перевозку зерновых на 5% - до 547,3 тыс. тонн

За 6 месяцев 2011 года Приднепровская железная дорога перевезла свыше 547,3 тыс. тонн зерновых, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года этот показатель вырос на 27,2 тыс. тонн, или на 5,13%.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ПЖД, основными направлениями перевозок зерна являются порты Одесской и Приднепровской железных дорог.

Как отмечается в сообщении, Приднепровская магистраль готова и к массовым перевозкам зерна нового урожая, которые традиционно длятся с августа по декабрь. Сегодня железная дорога обслуживает 92 подъездных пути, на которых находится 40 элеваторов и 52 хлебоприемных предприятия, ежесуточно к загрузке готовы в среднем около 800 зерновозов.