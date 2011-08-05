«Богдан Моторс» поставит Киеву 202 троллейбуса на сумму 46 млн. евро

ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс», которое входит в состав корпорации «Богдан», подписало контракт с КП «Киевпасстранс» на поставку 202 троллейбусов «Богдан» в период с октября 2011 года по октябрь 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации «Богдан».

В сообщении отмечается, что финансирование контракта осуществляется за средства Европейского банка реконструкции и развития.

Согласно контракту. коммунальный перевозчик столицы получит 105 троллейбусов «Богдан Т901» (18 метров) и 97 троллейбусов «Богдан Т701» (12 метров).

Сумма контракта составляет около 46 млн. евро.

Как сообщалось, 14 июля Киевский горсовет разрешил столичной горадминистрации привлечь кредит на 350 млн. грн. для закупки 77 сочлененных низкопольных троллейбусов.

Согласно подписанным украинским правительством меморандумам с производителями автотехники, ООО «ЛАЗ» является основным поставщиком городского транспорта (автобусов и троллейбусов) в города, принимающие финальную часть Евро-2012, корпорация «Богдан» – основным поставщиком туристического транспорта и резервным – городского.

Напомним, сегодня корпорация «Богдан» имеет самый широкий модельный ряд автобусов и троллейбусов среди отечественных автобусопроизводителей. Техника компании представлена абсолютно во всех классах: от особо малого, до сверхбольшого.

На сегодняшний день корпорация «Богдан» единственная из компаний транспортного машиностроения Украины, которая сертифицировала свои троллейбусы на рынке Европейского Союза, а также начала совместное производство троллейбусов в Чехии.

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в стране мощностей по производству транспортных средств всех типов.