В скоростных поездах Hyundai запустят Wi-Fi

К Евро-2012 в скоростных поездах Hyundai «Укрзализныця» собирается внедрить беспроводную связь на базе технологии WiMAX. По словам гендиректора ведомства Владимира Козака, эта технология будет использоваться для передачи через Wi-Fi услуги Интернет-связи, телевидения, мобильной связи. «Я хочу заверить наших пассажиров в том, что эта работа будет выполнена вовремя, и все качественные услуги, которых требует настоящее, будут внедрены на украинских железных дорогах», - заявил он.

Сначала беспроводную связь планируется запустить на скоростном участке Львов-Киев-Харьков-Донецк. А со временем распространить и на всю остальную ж/д сеть.

Как отметил В. Козак, работы по обеспечению участка связью по технологии WiMAX уже ведутся. В частности, по сообщению отраслевой газеты «Магистраль», железнодорожники уже начали тестирование технологии на участке Донецк—Ясиноватая Донецкой дороги. Для этого в специальном вагоне-лаборатории установлено оборудование для взаимодействия внешней сети WiMAX с внутренней сетью Wi-Fi в вагоне (в электропоездах Hyundai сеть предусмотрена производителем).

По словам заместителя начальника Главного управления автоматики, телемеханики и связи «Укрзализныци» Юрия Терещенко, специалистам важно вияснить, какую реальную скорость может развивать Интернет в реалиях отечественных ж/д, а также определить, насколько контактная сеть влияет на его качество. «Есть опасения, что более высокое напряжение может давать «лишние помехи», - отметил он.

Кроме этого, сообщает газета, в настоящий момент на дорогах прокладывается оптический кабель. Согласно планам, уже до конца этого года он появится по всему маршруту скоростного движения.

Сейчас ведомство ищет партнеров среди коммуникационных компаний, готовых реализовать этот проект. Цена вопроса, по разным оценкам, колеблется от 10 до 40 млн. долларов.

По словам президента «Украинских новейших технологий» (ТМ FreshTel и Alternet) Елены Минич, компания готова принять участие в проекте по обеспечению WiMax-интернетом поездов «Укрзализныци», если «поступит соответствующее предложение». Об этом она сообщила сайту «proIT». Проекты по организации широкополосного интернет-доступа в поездах уже были успешно реализованы в Европе, США, ОАЭ. Однако, по ее мнению, необходимо строительство выделенной сети, поскольку существующие не выдержат многотысячного наплыва новых клиентов. (По оценкам гендиректора УЗ В.Козака к Евро-2012 ожидается более миллиона болельщиков, значительная часть из которых будет пользоваться услугами скоростных поездов).

Мнение о необходимости строительства выделинки придерживается и компания «Киевстар». Компания считает, что технические решения проекта могут быть разные, начиная от классической установки беспроводной связи вдоль ж/д полотна, до установки связи в вагонах или на составе с последующей разводкой сигнала по вагонам. Между опорами линий электропередач можно также натянуть т. н. излучающий кабель, ведь «Укрзализныця» имеет одну из самых разветвленных в стране электрических и оптоволоконных сетей. По мнению операторов, есть решения, когда оптоволоконный кабель обвивается вокруг электрокабеля.

В то же время, директор по маркетингу компании "Интеллектуальные коммуникации" (ТМ «Жираф») Тарас Кучерявый усомнился в реальности использования этой технологии при скоростном движении. "Были случаи передачи данных по WiMAX на скорости 120 км/ч, но о 160 км/ч я не слышал", - заявил он «Коммерсанту-Украина».

Гендиректор "ММДС-Украина" Александр Ильющенко считает перспективным использование технологии WiMAX для строительства сети. По его оценкам, стоимость проекта на первом этапе составит около 10 млн. долл., а реализовать его можно за 8-9 месяцев. Что касается окупаемости, то, по словам господина Ильюшенко, услугу можно заложить в стоимость билета, подняв цену на 1-2 грн.

Следует отметить, что услуги беспроводной связи по технологии WiMAX в Украине предоставляют пока только две компании - ООО "Интеллектуальные коммуникации" (ТМ «Жираф») и "Украинские новейшие технологии" (ТМ Freshtel). Покрытие обеих распространяется в основном на Киев и область. Что касается "ММДС-Украина", эта компания использует диапазон 2,5-2,69 ГГц, который тоже подходит для внедрения WiMAX.

На данном этапе «Укрзализныця», по словам В. Козака, рассматривает предложения, которые «дают лучшие компании Украины и Европы». Однако по мнению эксперта, пожелавшего остаться неназванным, идея вряд ли заинтересует иностранцев. «Мне трудно представить, что иностранная компания зайдет в Украину ради этого проекта. Ведь это лицензии, частоты и проч.». По словам эксперта, проект, предложенный «Укрзализныцей», довольно дорогостоящий, однако не совсем рыночный, так как неясны механизмы его окупаемости.

Эксперт также считает, что не совсем этично закладывать стоимость услуги в стоимость билета, т.к. связь по технологии WiMAX (4G) могут поддерживать только «продвинутые» мобильные (смартфоны и проч.). «Платят все, а пользуются немногие», - подчеркнул он.

WiMAX (англ. Worldwide Interoperability for Microwave Access) — телекоммуникационная технология, разработанная с целью предоставления универсальной беспроводной связи на больших расстояниях для широкого спектра устройств (от рабочих станций и портативных компьютеров до мобильных телефонов). Основана на стандарте IEEE 802.16, который также называют Wireless MAN WiMAX. Название «WiMAX» было создано организацией WiMAX Forum, основанной в июне 2001 года с целью продвижения и развития технологии WiMAX.

WiMAX - наиболее быстрая из существующих в Украине технологий передачи даннях со скоростью до 20 Мбит/сек,(для сравнения: максимальная скорость 3G - 7,2 Мбит/сек).

Елена Кузнецова (УНИАН)