В КГГА не исключают, что тоннель под Днепром будет платным

Заместитель председателя КГГА Руслан КРАМАРЕНКО не исключает, что тоннель под рекой Днепр в столице будет платным.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Р.КРАМАРЕНКО отметил, что строительство подземных тоннелей даст возможность значительно разгрузить городские дороги и в разы уменьшит количество заторов. По его словам, сегодня по Столичному шоссе от ул. Заболотного двигается большое количество грузового транспорта, поэтому стоит построить два тоннеля под Днепром. Один – на юге от улицы Заболотного на Левый берег, а второй – это продолжение северной части Кольцевой дороги. Это даст возможность полностью разгрузить Московский мост, Южный мост и Дарницкий железнодорожно-автомобильный мост, которые будут работать исключительно для граждан города, а весь транзитный транспорт будет ехать по кольцевой дороге.

Также, по его словам, большой проблемой является загрузка центральной улицы - Крещатик, ведь практически весь транспорт проезжает по этой улице, чтобы попасть с одного конца города в другого. Поэтому необходимо построить тоннель, который разгрузит именно центральную улицу – от станции метро «Левобережная» до площади Победы.

«На сегодняшний день в переговорах относительно строительства тоннеля под Днепром мы больше всего продвинулись с французской компанией Vinchi – нам четко понятна стоимость строительства, но пока окончательного ответа о возможности финансирования данного проекта нет. На днях также мы провели встречу с индийской компанией, которая эксплуатирует несколько тысяч километров дорог по всему миру, они также заинтересовались этим проектом. Если мы не найдем инвестора, который будет готов построить за свои деньги и взять в эксплуатацию этот объект, то мы будем вынуждены за счет выпуска дополнительных облигаций финансировать этот тоннель. Мы ведем технико-экономические расчеты относительно того, чтобы сделать этот тоннель платным», – сказал Р.КРАМАРЕНКО.