До 2025 года в Киеве общая площадь автодорог возрастет втрое.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, об этом сообщил заместитель председателя КГГА Руслан КРАМАРЕНКО.

По его словам, до 2025 р. общая площадь дорог должна увеличиться с 2% до 6%.

«Если сравнивать площадь дорог и общую цифру территории города, то в городах, на которые мы равняемся, она составляет 4-11%. Мы планируем выйти на 6%. Есть несколько направлений развития этого процесса. Например, реконструкция электрических сетей и строительство на высвобожденных территориях автомобильных магистралей», – объяснил заместитель председателя КГГА.

Р.КРАМАРЕНКО также сообщил, что ко Дню Независимости будет решена проблема с движением от Столичного шоссе до Почтовой площади благодаря строительству развязок возле станции метро «Днепр» и на перекрестке Столичного шоссе с проспектом Науки.