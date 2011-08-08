На поезда ДЖД за 7 месяцев через Интернет оформлено более 20 тыс. билетов

За 7 месяцев текущего года на поезда формирования Донецкой железной дороги (ДЖД) через систему «е-билет» оформлено 20 404 проездных документов, сообщили УНИАН в пресс-службе ДЖД.

Как отмечают железнодорожники, эта услуга с каждым месяцем становится более популярной среди пассажиров.

Только за июль 2011 г. через Интернет оформили 7 427 проездных документов - в 5,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего услугой оформления билетов через Интернет пользуются пассажиры в крымском направлении.

Справка УНИАН. Через сеть Интернет проездной документ можно купить на сайте www.e-kvytok.com.ua. Оплатить интернет-заказ и проездные документы можно платежной карточкой Национальной системы массовых электронных платежей (НСМЭП) или международной платежной карточкой (VISA, MasterCard, VISA Elektron, Maestro). После оплаты пассажир получает уникальный цифровой код, по предъявлению которого он оформляет свой билет в любой железнодорожной кассе в любой день до отправления своего поезда. Через систему «е-билет» можно заказывать билеты за полную стоимость и детские. Другие льготные проездные документы и групповые заказы оформляются исключительно в кассах. Предварительная продажа проездных документов начинается за 45 суток до отправления поезда.