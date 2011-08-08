В Киеве в апреле с.г. появятся временные знаки ориентирования для болельщиков Евро-2012

В Киеве в апреле 2012 года появятся специальные временные знаки маршрутного ориентирования в городе для болельщиков Евро-2012.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

Уже разработана и согласована с ГАИ схема размещения указателей транспортного ориентирования к основным объектам Евро-2012, которые предусмотрены Правилами дорожного движения Украины. Всего разработано 40 указателей.

Кроме того, разрабатывается городская концепция ориентирования на базе временных указателей, разработанных УЕФА. Изготовлением временных знаков занимается УЕФА, а их установку и демонтаж обеспечивает город.

На период проведения финальной части чемпионата в центре города планируется установить 100 информационных стендов с информацией о туристско-экскурсионных маршрутах на украинском и английском языках.