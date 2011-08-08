В июле ПЖД увеличила перевозку пассажиров в дальнем сообщении на 1% - до 9,67 млн.чел.

В июле 2011 г. Приднепровская железная дорога (ПЖД) увеличила относительно июля 2010 г. перевозку пассажиров в дальнем сообщении на 1% - до 9,67 млн. человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

По сравнению с июнем т. г. данный показатель вырос на 4%.

В июле самым популярным направлением на ПЖД был Крым.

Объем грузовых перевозок на Приднепровской железной дороге в июле составил 9,466 млн. тонн. Из них 5,211 млн. тонн – железная и марганцевая руда, 1,131 млн. тонн – каменный уголь, 1,041 млн. тонн – черные металлы.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» ежегодно перевозит более 227 млн. тонн грузов и 90 млн. пассажиров.

Эксплуатационная сеть пути ПЖД составляет более 3200 км, что составляет около 15% общегосударственной железнодорожной сети. Магистраль отправляет на внутренний и внешний рынки 85% железорудного сырья, более 50% проката черных металлов.

ПЖД входит в международный транспортный коридор Европа-Азия.