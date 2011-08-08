Стоимость проезда на поездах Киев-Берлин и Киев-Варшава повысится?

Министерство инфраструктуры подготовило и выносит для общественного обсуждения проект приказа Министерства инфраструктуры Украины «Об утверждении Тарифов на перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в международном сообщении Восток—Запад», которым повысится стоимость проезда на направлении Киев-Берлин и Киев-Варшава.

Как сообщает УНИАН пресс-служба министерства, приказом предлагается утвердить неизменный уровень тарифов во всех сообщениях на направлении Восток-Запад. Вместе с тем в виде исключения повысится стоимость проезда в поезде № 29 Киев-Берлин на 22% и составит 1745,15 грн., проезд в поезде № 67 Киев-Варшава будет стоить 892,16 грн., подорожание составит 31%.

Как отмечают в ведомстве, такое повышение стоимости билета и плацкарты аргументировано тем, что немецкие железные дороги установили дополнительную плату за проводку поезда по территории Германии. В частности, в 2010 году такая плата составляла в среднем 55 тыс. евро в месяц, а в первом квартале 2011 года - 37 тыс. евро за месяц.

Как напоминают в Мининфраструктуры, уровень тарифов в международном сообщении Восток-Запад не изменялся на протяжении последних 10 лет. Стоимость проезда менялась только в зависимости от колебания курса евро к гривне.

Согласно сообщению, принятие настоящего приказа позволит установить предельный уровень стоимости билета по территории железных дорог Украины, плацкарты в вагонах железных дорог Украины на весь путь следования, перевозки багажа и порожнего пробега специальных пассажирских поездов и вагонов в сообщении между Украиной и странами дальнего зарубежья.

Замечания и предложения по указанному проекту принимаются до 5 сентября 2011 года в «Укрзализныце».

Справка УНИАН. На сегодня на железных дорогах Украины действуют тарифы, утвержденные приказом Министерства транспорта и связи от 18.08.2008 г. № 1037 «Об утверждении Тарифов на перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в международном сообщении Восток—Запад».