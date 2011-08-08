Глававтотрансинспекция усилила контроль автоперевозчиков в южном направлении

На период летних отпусков усилен контроль за автоперевозчиками, осуществляющими перевозки отдыхающих на юг страны.

Как сообщает УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры, для предупреждения аварийности Главная государственная инспекция на автомобильном транспорте усилила контроль за соблюдением автомобильными перевозчиками транспортного законодательства Украины на территории Крыма.

При формировании графиков рейдовых проверок особое внимание уделяется безопасной перевозке организованных групп детей к местам оздоровления и отдыха и обратно.

Начиная с 14 июля, проверено 1371 транспортное средство и выявлены 260 нарушений требований законодательства об автомобильном транспорте. На перевозчиков-нарушителей наложены штрафы на сумму 147,5 тыс. грн.

Также государственный контроль усилен за автоперевозчиками, осуществляющими перевозки пассажиров без лицензий, соответствующих разрешений и договоров с заказчиком перевозок и т.д. Глававтотрансинспекция совместно с Министерством внутренних дел Украины активизировала деятельность совместных мобильных рабочих групп для осуществления государственного контроля на территории Украины, тем самым повышая эффективность борьбы с перевозчиками, осуществляющими деятельность вне правового поля. Летом в течение месяца продолжался комплекс профилактических мероприятий «Автобус-2011», в котором были задействованы 3230 сотрудников ГАИ, 204 сотрудника Глававтотрансинспекции. Как результат - проверено 70 тыс. 619 автомобилей, при этом вынесено 1 483 постановления о применении финансовых санкций на сумму 1,4 млн. грн. и предписаний по устранению нарушений.