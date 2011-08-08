«Укрзализныця» в этом году потратит 215 млн. грн. на ремонт вокзалов и платформ
15:59, 08 августа 2011Транспорт/Связь
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«Укрзализныця» в 2011 году предполагает осуществить ремонтные работы на 167 вокзалах и реконструировать 105 платформ на общую сумму 214,8 млн. грн.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ведомства.
Согласно сообщению, сейчас продолжаются работы на 64 вокзалах и 42 платформах. Среди объектов - станции Донецк, Львов, Красноград, Павлоград, Фастов, Жмеринка, Казатин.
За семь месяцев т.г. выполнено работ по ремонту вокзалов на сумму 111,5 млн. грн. и реконструировано пассажирских платформ на сумму почти 18 млн. грн.
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