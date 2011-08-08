«Укрзализныця» в этом году потратит 215 млн. грн. на ремонт вокзалов и платформ

«Укрзализныця» в 2011 году предполагает осуществить ремонтные работы на 167 вокзалах и реконструировать 105 платформ на общую сумму 214,8 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ведомства.

Согласно сообщению, сейчас продолжаются работы на 64 вокзалах и 42 платформах. Среди объектов - станции Донецк, Львов, Красноград, Павлоград, Фастов, Жмеринка, Казатин.

За семь месяцев т.г. выполнено работ по ремонту вокзалов на сумму 111,5 млн. грн. и реконструировано пассажирских платформ на сумму почти 18 млн. грн.