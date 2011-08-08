ПЖД в I полугодии увеличила чистую прибыль на 35,8%

ГП «Приднепровская железная дорога» за I полугодие 2011 г. увеличило чистую прибыль относительно I полугодия 2010 г. на 35,8%, или 9,768 млн. грн., - до 37,050 млн. грн.

Об этом говорится в официальном отчете ПЖД, размещенном на интернет-сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

За указанный период доход (выручка) ПЖД вырос на 14,3%, или на 633 млн. грн., - до 5,0389 млрд. грн. Чистый доход увеличился на 17,4%, или на 622 млн. грн., - до 4,1947 млрд. грн.

За январь-июнь т.г. ПЖД оказала услуг по перевозке грузов на сумму 3,223 млрд. грн. и услуг по перевозке пассажиров на 608,3 млн. грн.

Остаточная стоимость основных средств ПЖД на конец отчетного периода составляла 12,88 млрд. грн., стоимость собственного капитала — 3,334 млрд. грн.

Справка УНИАН. ГП «Приднепровская железная дорога» ежегодно перевозит более 227 млн. тонн грузов и 90 млн. пассажиров.

Эксплуатационная сеть пути ПЖД составляет более 3200 км, что составляет около 15% общегосударственной железнодорожной сети. Магистраль отправляет на внутренний и внешний рынки 85% железорудного сырья, более 50% проката черных металлов. ПЖД входит в международный транспортный коридор Европа-Азия.