ЮЗЖД внесла изменения в расписание пригородных поездов

В связи с проведением ремонтных работ на перегоне Киев-Пассажирский - Киев-Волынский, Юго-Западная железная дорога 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 и 17 августа текущего года вносит изменения в расписание движения поездов пригородного сообщения в направлении Киев-Пассажирский - Борщаговка и Дарница - Киев-Петровка - Дарница.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ЮЗЖД.

В связи с этим железнодорожники просят пассажиров обращать внимание на изменения, происходящие в расписании движения поездов пригородного сообщения.

Кроме того, 10 и 17 августа будет отменено курсирование поездов пригородного сообщения № 6706/05 Борщаговка-тех. - Кагарлык и 6726/25 Кагарлык - Борщаговка-тех.