Янукович освободил Краснокутского от должности главы Госслужбы спецсвязи

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом № 810/2011 назначил Сергея КРАСНОКУТСКОГО заместителем председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. Текст указа размещен на официальном сайте главы государства. Другим своим указом № 809/2011 В.ЯНУКОВИЧ освободил С.КРАСНОКУТСКОГО от должности главы Государственной службы связи Украины.

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