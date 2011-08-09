Янукович освободил Краснокутского от должности главы Госслужбы спецсвязи
16:44, 09 августа 2011Транспорт/Связь
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом № 810/2011 назначил Сергея КРАСНОКУТСКОГО заместителем председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
Текст указа размещен на официальном сайте главы государства.
Другим своим указом № 809/2011 В.ЯНУКОВИЧ освободил С.КРАСНОКУТСКОГО от должности главы Государственной службы связи Украины.
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