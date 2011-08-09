В России в авиакатастрофе транспортного самолета погибли 11 человек

В результате катастрофы транспортного самолета АН-12 в Магаданской области России погибли 11 человек. Об этом сообщает Би-Би-Си со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру.

На борту самолета находились 9 членов экипажа и 2 пассажира.

Самолет попросил об аварийной посадке в аэропорту Магадана, а затем исчез с экранов радаров. О выявленных неисправностях пилоты сообщили тогда, когда АН-12 находился на расстоянии 300 километров от Магадана. Предварительно, у самолета загорелся правый двигатель, и стало вытекать топливо.

Самолет осуществлял полет из Магадана на Чукотку. Его обломки нашли в Магаданской области в 200 километрах от поселка Омсучкан.